Tra i giocatori della Serie A ce n'è uno in particolare che ha le idee chiare sullo scudetto: "Spero lo vinca l'Inter". Parola di Federico Dimarco, esterno sinistro del Verona cresciuto nelle giovanili nerazzurre. Dimarco non si nasconde e mette la squadra di Conte davanti alla Juventus, dribblando le domande di mercato: "Verona è il posto dove sto bene - ha detto a L'Arena - il mio presente. Qui lavoro e mi diverto, e a me basta questo".