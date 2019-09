Samuel Di Carmine, attaccante dell'Hellas Verona, è stato intervistato da L'Arena a due giorni dalla gara contro la Juve: "Sono felice di essere tornato in campo dopo l'infortunio muscolare. E' stato bello, inoltre, riassaporare il palcoscenico della serie A dopo dieci anni. Con l'arrivo di Stepinski abbiamo un compagno in più con il quale giocarsi il posto alla domenica. Sabato contro la Juventus sarà dura ma noi andiamo a Torino per giocarcela. Sicuramente, poi, sarà molto più importante ottenere una vittoria nel successivo incontro casalingo con l'Udinese. Segnare di tacco alla Juve? Basta di piatto a porta vuota".