Tony D’Amico, ds del Verona, ha parlato ai microfoni di Dazn nell’immediata vigilia della sfida tra gli scaligeri e la Juve: “Credo che il lavoro del mister è un lavoro importante, mercoledì abbiamo fatto una grande partita con un grande avversario. Oggi affrontiamo un’altra grande squadra che da anni domina in Italia. Sarà un’altra bella prova per noi e per i ragazzi, ma sono convinto che con un pizzico di coraggio faremo una buona prestazione”. Il Verona in settimana ha pareggiato 0-0 con. la Lazio.