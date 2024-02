Il tecnico dell'Hellas Verona Marcoha presentato la gara contro la Juventus in conferenza stampa. Le sue parole:"Sarà una bella partita, ci sarà lo stadio pieno e dovremo appoggiarci alla spinta dei nostri tifosi, poi le difficoltà di affrontare partite come questa è scontato descriverle, ci sarà da correre forte"."Si è pagato più il dopo, la squadra aveva fatto bene, anche difensivamente, poi quando arrivi in fondo fa male il doppio ma ti fa capire che contro questi club non puoi sbagliare niente, anche quando pensi che sia fatta, bisogna giocare una partita di orgoglio e convinzione, cercando di fare risultato"."Queste squadre quando hanno già sbagliato poi sanno trovare orgoglio e compattezza, sappiamo che domani ci sarà la miglior Juve. E’ una grande opportunità, tutti vorrebbero giocare partite come questa"."Swiderski è recuperato, sta bene anche Noslin, devo valutare, abbiamo bisogno di tutti, soprattutto di chi entrerà a gara in corso nel momento più importante della gara"."Stiamo parlando di un grande giocatore ma è inutile pensare all’individualità, loro ne hanno tantissime, guardo l’avversario con grande rispetto ma io devo pensare ai miei chiedendogli di alzare l’asticella".