Federicoha parlato ai canali ufficiali dell'Hellas Verona. Le sue parole dopo la gara contro la Juventus:"L’abbiamo preparata seguendo il mister e abbiamo fatto una buona partita, non è mai semplice giocare in questi stadi. Peccato per il gol subito alla fine, siamo soddisfatti da una parte e amareggiati dall’altra. Continuiamo a lavorare, a dare il massimo e poi vedremo quello che verrà".