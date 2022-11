L'allenatore del, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta con lal tecnico si è lamentato degli episodi arbitrali e in particolare del fallo di mano di Danilo.– "A me non piace parlare degli arbitri.siamo basiti. Purtroppo ci stanno danneggiando. A mio avviso questo è rigore. Il braccio così aperto… mi sembra una follia non dare un rigore del genere»."I ragazzi oggi hanno dato tutti un contributo importante. Hanno dimostrato anche i giovani di essere da Hellas, ora mi metteranno ancora di più in difficoltà"."Bisogna essere forti anche mentalmente, recuperare tutte le energie possibili perchè domenica ci giochiamo un bel pezzo di salvezza. Non sono preoccupato per i gol, a me va bene anche che segni un difensore".