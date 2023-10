Le parole di Marcoa Sky dopo- "Nel primo tempo la squadra ha avuto le giuste distanze, fatto pressione. Nel secondo siamo un po' calati e loro hanno spinto, peccato perchè l'avevamo arginata bene e bastava uscire fuori, siamo stati un po' poco reattivi e abbiamo preso questo cross. I ragazzi hanno lavorato con dedizione e attenzione, in questa partita contro una squadra che sapeva l'importanza di questa gara. Ci sono ancora tante cose da fare".- "Hanno fatto bene finchè hanno avuto energie. Djuric sta portando avanti un problema, Bonazzoli ha pagato un po' alla fine ma mi sono piaciuti, siamo riusciti a portare su la palla con il fraseggio. Loro sono bravi a darci punti di riferimento, poi dobbiamo lavorare di più sull'attacco della profondità".- "La squadra ha solidità e compattezza, lo ha dimostrato. Sicuramente dobbiamo fare qualcosa in più davanti, stiamo cercando soluzioni. Cercheremo di dare continuità, c'è da lavorare ma la cosa non ci spaventa. La prestazione c'è stata, sicuramente qualcosa in più possiamo fare".