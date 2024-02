Marco Baroni, allenatore dell'Hellas, parla così a DAZN poco prima di Verona-Juventus.- "Serdar aveva avuto un piccolo problemino, fatto un test stamattina con la vicinanza pure della prossima gara abbiamo preferito non rischiare. Ha fatto solo terapia".- "Nella Juve non cambia niente. Sono due campioni. Uno è un ragazzo che sta facendo benissimo, due talenti con Chiesa, hanno pure le stesse attitudini".- "L'ultima cosa da dire? Di portare in campo tutta la gioia, la determinazione di portare a casa queste partite. Ci sono differenze in campo e solo con l'atteggiamento possiamo colmare queste differenze".