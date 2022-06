Veron, a Gazzetta, ha parlato così di Dybala e del suo percorso alla Juventus: "Nella Juve io non ho quasi mai visto il Dybala decisivo che, ad esempio, avevo visto spesso a Palermo. Non so da che cosa sia dipeso, se dall’allenatore o dalla struttura della squadra. Fatto sta che alla Juve sarebbe potuto diventare un intoccabile e invece è stato sacrificato".