In un'intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista di Inter e Lazio, Juan Sebastian Veron, ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che potrebbe essere il futuro di Paulo Dybala, ma soprattutto su quello che è stato il suo passato alla Juve.



'Diciamo che Dybala ha enormi qualità tecniche, ma credo che non sia ancora espresso al massimo. Nella Juve io non ho quasi mai visto il Dybala decisivo che, ad esempio, avevo visto spesso a Palermo. Non so da che cosa sia dipeso, se dall’allenatore o dalla struttura della squadra. Fatto sta che alla Juve sarebbe potuto diventare un intoccabile e invece è stato sacrificato. Per le qualità che ha Dybala dev’essere uno dei top d’Europa'.