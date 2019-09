Juan Sebastian Veron, ex centrocampista dell‘Inter, è stato intervistato da 90min.com per parlare della lotta scudetto: “In Serie A sono arrivato in uno dei momenti migliori per il calcio italiano, ricco di nomi e di grandissimi campioni. Si tratta di un campionato molto difficile perché è molto tattico. La Premier rappresenta l’esatto l’opposto, libera da ogni tipo di tatticismo, il che agli occhi lo rende molto più attraente di ciò che si vede in Italia“.



JUVE – “Il vantaggio che la ​Juve ha sugli altri è l’aver mantenuto un’identità propria. Sebbene abbiano affrontato molti problemi, sono comunque riusciti a mantenere quella forza del club, della società. L’Inter ha subito diversi cambi di proprietà e oggi sembra proprio che la situazione si stia finalmente stabilizzando. È successa la stessa cosa sia al ​Milan che all’Inter, con l’addio di Berlusconi e Moratti".



FINE DOMINIO – “Sono squadre con una grande storia, che stanno cercando di trovare la loro identità. La Juve ha poi preso le distanze, ma l’Inter può porre fine al dominio bianconero: ciò che spero è che ad un certo punto la Serie A torni ad essere un torneo non solo a 3. All’epoca c’erano le “7 sorelle” e questo lo rendeva molto più spettacolare”.