Veron, centrocampista ex Sampdoria e Inter, ha parlato a Gazzetta di Dybala: "Per lui è tempo di fare un bilancio. Ha la qualità. E' un giocatore che ti può dare quel tocco d'istinto. Forse pure cambiando squadra, o cambiando società, lo possiamo ritrovare. Ha la sua squadra e il suo posto, dove si trova a suo agio. Possibilmente cambiando aria, cambiando squadra, può ritrovare quel calcio che l'ha portato alla Juve. All'Inter con Lautaro? Possono coprire lo stesso ruolo ma alla fine sono diversi come caratteristiche. Oggi l'Inter ha Lukaku, difficile da spostare. Ma sarebbe un buon tridente, diciamo".