Intervistato da Sky Sport, Juan Sebastian Veron, ex centrocampista dell’Inter, ha l’arrivo di Antonio Conte in nerazzurro: “Non conosco personalmente Antonio Conte, so quello che ha fatto soprattutto alla Juventus. E’ un allenatore che, oltre a sapere di calcio, trasmette molta intensità e passione. Per me è l’uomo giusto per quello che vuole l’Inter in questo momento. Trova una società forte, che ha bisogno di emozioni e lui ha questa possibilità".