Ilche ha saltato il match contro l'Empoli. Settimana prossima ci sarà la sfida con lae per quella partita, l'allenatore rossonero, Stefano Pioli, spera di poter contare sul francese. Il terzino, scrive MilanNews, ha svolto lavoro personalizzato anche questa mattina dopo l'infortunio all'adduttore destro. Non è quindi rientrato con il gruppo ma proverà ad esserci se non in Champions League contro il Chelsea almeno per il big match contro i bianconeri.