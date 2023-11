Mancano due settimane a Juventus-Inter ma già in casa bianconera si pensa a quella super sfida. Rimarranno alla Continassa in questa pausa per le nazionali sia Alex Sandro che Danilo, entrambi ancora out per i problemi fisici. Come riporta la Gazzetta dello Sport, più probabile il rientro di Alex Sandro mentre il capitano Danilo potrebbe recuperare per quella successiva con il Monza.