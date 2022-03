Domenica prossima alle ore 20.45 si accenderanno i riflettori dell'Allianz Stadium per il derby d'Italia. la Juventus di Massimiliano Allegri ospiterà l'inter di Simone Inzaghi. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport Brozovic e de Vrij hanno lavorato a parte. In programma sedute di fisioterapia e particolari lavori sul campo per recuperare al meglio in vista del tanto atteso Derby d’Italia.