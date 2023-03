Domani sera la Juve farà visita al Friburgo per disputare la gara di ritorno dei quarti di finale dell'Europa League, dove i bianconeri partiranno dall'1-0 dell'andata. Ci sono buone notizie però per mister Streich, il quale potrebbe ritrovare dal primo minuto anche il talento del Sol Levante Duan, assente per infortunio nella sfida dello Stadium.