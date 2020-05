Dici Gigi Simoni e pensi a quel Juve-Inter dell'aprile '98 e a quel contrasto Ronaldo-Iuliano. Anche il giorno della morte dell'ex allenatore nerazzurro, in tanti hanno ricordato l'episodio. Classico. Ma Simoni era molto altro, e anche giocatore della Juve, come ricorda il giornalista Sebastiano Vernazza con un tweet: "Vediamo se ce la fanno, a resistere alla tentazione della solita battuta idiota su #GigiSimoni e l’intervista sul ‘98. Simoni è stato un grande uomo di calcio e forse non tutti i battutisti sanno che aveva giocato per una stagione nella Juve".