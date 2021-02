Nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport, il giornalista Sebastiano Vernazza ha analizzato la serata di Champions League dell'Atalanta: "Un'altra italiana sconfitta nell'andata degli ottavi di Champions ma l'Atalanta non ha fatto la figuraccia della Lazio, umiliata dal Bayern e in pratica già eliminata, né la brutta figura della Juve, caduta a Oporto e in grado di rimediare nel ritorno. L'Atalanta esce a fronte altissima dalla sua prima volta contro il Real Madrid. Ha giocato in dieci contro undici per oltre un'ora e un quarto di gara, a causa di un'espulsione discutibile e ha costretto i "blancos" a pensare fino a cinque minuti dalla fine".