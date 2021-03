In diretta sul suo canale Twitch della Bobo tv, Vieri ha placato gli entusiasmo dei tifosi dell'Inter, prima in campionato con 10 punti di vantaggio sulla Juventus terza; con il Milan in mezzo. L'ex attaccante è convinto che: "Dobbiamo stare calmi, l'Inter per ora ha vinto 10 partite. Se poi vincerà il campionato potremo dire che è una grande squadra e che sono fortissimi, ma ad oggi, per esempio, la squadra di Conte è uscita dall'Europea".