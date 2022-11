Nei minuti direttamente antecedenti il calcio d'inizio di Inter-Bologna, la curva Nord nerazzurra ha voluto ricordare, il capo ultrà freddato prima della gara contro la Sampdoria e coinvolto in loschi affari già noti alle forze dell'ordine ed emersi con fragore nei giorni successivi. "Vittorio uno di noi", la voce del tifo organizzato nerazzurro.Il resto dello stadio, però, ha risposto con i fischi: un po' per via del personaggio in questione, pluripregiudicato e con in mano traffici illegali, un po' per via del comportamento della Curva la sera della morte del leader, quando anche chi non voleva abbandonare gli spalti in segno di rispetto è stato costretto a farlo.