1









In periodo di coronavirus, non è l'ideale ritrovarsi in oltre 4000 persone fuori da uno stadio per lanciare cori e fumogeni. Ma è quello che è appena successo alle porte dello stadio Giuseppe Meazza, nel quartiere San Siro di Milano, per "accompagnare" la vigilia del derby tra Milan e Inter (calcio d'inizio alle 15): 2000 tifosi abbondanti per squadra si sono radunati all'esterno dell'impianto, in corrispondenza delle rispettive curve di competenza (la Nord per l'Inter, la Sud per il Milan) per caricare la propria squadra con tutto il campionario dell'ultras. E non tutti con le mascherine...