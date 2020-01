Il ritorno di(se così si vogliono chiamare) azzurri. Il club bianconero è stato costretto a far arrivare la squadra su un pullman anonimo e ovviamente scortato. Sì perché di solito, in trasferta, la Juve ci arriva sul proprio pullman, quello griffato Juve. A Napoli invece non è stato possibile e il ritorno dell'ex Maurizio Sarri ha scatenato e accentuato ancora di più istinti di odio verso i colori bianconeri.Prima di questa sera saranno rimossi ma non cancellano comunque la vergogna della vigilia di quella che, alla fine, resta solo una partita di pallone. Anche se a vedere le ore precedenti all'incontro sembra più una guerra.In queste ore tanti tifosi bianconeri si stanno lamentando dell'accoglienza ricevuta dalla squadra a Napoli. Nessuno si aspettava i tappeti rossi, ma neppure questo clima di odio. Il calcio italiano deve cambiare dentro ma soprattutto fuori dal campo e nessuna istituzione calcistica ha stigmatizzato ciò che è accaduto, come se tutto questo fosse normale. E normale non lo è. Parliamo di calcio, non di una guerra.