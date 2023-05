"Sei uno zingaro, sei uno zingaro". I cori dei tifosi dell'Atalanta sono stati vergognosi e ripetuti, e stavolta non si poteva far finta di non sentire. Dusannel mirino, ancora una volta. Era già capitato ai tempi della Fiorentina, è successo anche stavolta: da Bergamo non arriva nessuna lezione di civiltà, tutt'altro.Vlahovic si è arrabbiato tantissimo: ascoltati i cori, ha immediatamente chiesto l'intervento di Doveri e dell'intera squadra arbitrale. Il fischietto di Roma ha fermato per qualche istante il match e ha chiesto allo speaker di intervenire con un richiamo alla curva. Che continua, imperterrita, a sfidare DV9. Con appellativi indicibili, proseguiti anche dopo la rete decisiva dell'attaccante.