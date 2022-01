9









Le parole di Jordan Veretout a Dazn, nell'intervallo di Roma-Juve: "Abbiamo iniziato bene la partita, dobbiamo continuare così a pressare alto a non far giocre la Juve e non perdere troppo facilmente la palla. Dopo il nostro gol dobbiamo restare più concentrati, non ho visto bene ma Dybala è da solo e dobbiamo chiudere meglio, dobbiamo fare attenzione a questo giocatore. Ma ci siamo, siamo dentro la partita".