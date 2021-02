Con il gol segnato contro il Milan, Jordan Veretout ha segnato dieci gol in campionato in questa stagione con la maglia della Roma. E' il primo centrocampista francese ad andare in doppia cifra in una singola stagione nei top campionati europei dal 201/19, in cui furono in tre a riuscirci: Paul Pogba, Florian Thauvin e Remi Oudin. Paulo Fonseca ha vinto così la sua scommessa stagionale, pronosticando a inizio stagione per Veretout almeno dieci reti in campionato.