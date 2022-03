Lorenzo Venuti, protagonista in negativo per i viola della partita di ieri sera tra Fiorentina e Juventus ha parlato ai microfoni di Tgr Toscana.



PIANTO – “Sintomo di amore, perché ci tengo tanto perché tante volte preferisco togliermi qualcosa e dare alla squadra perché ci tengo più di tutto, perdere così a me ha fatto tanto male. Lacrime che fanno anche bene, ci sono persone tanto legate ad una maglia e che darebbero tutto per questo”



SFIDA - "Aperta più che mai, ieri abbiamo perso con un’autorete al 92, abbiamo fatto la partita per 90 minuti. La prestazione c’è stata, se continuiamo così ne perderemo poche"



REAZIONI - "Ho avuto tanto sostegno, in quel momento tanti sono entrati dentro di me e hanno vissuto in prima persona la mia delusione e dispiacere, questo mi fa piacere e mi rende orgoglioso di essere fiorentino"



COMMISSO – “Mi ha detto che queste cose accadono a chi scende in campo. Lo ringrazio per la vicinanza spero di vederlo presto qui”



VLAHOVIC – “Fino a poco tempo fa era uno di noi, sa cosa provo per questa maglia e per questa città, credo sia stato un gesto spontaneo e fatto col cuore”.