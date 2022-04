Le parole di Venuti a Sky Sport:



LA PARTITA - "Meno cattivi? Non sono d'accordo. Abbiamo fatto la partita, abbiamo chiuso la Juve, si è mancata sotto porta come anche all'andata, unica cosa che è mancata nella doppia sfida. Loro bravi a chiudersi senza farci segnare ed essere cinici in ripartenza, questo ha fatto la differenza"



QUARTO POSTO - "Crediamo nel lavoro, nel portare punti a casa, ci è rimasto il campionato faremo full immersion"



DIFESA - "Le occasioni che concediamo sono chiare perchè stiamo alti e spesso come oggi abbiamo sbagliato delle preventive"