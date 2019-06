Gian Piero Ventura, ex commissario tecnico dell'Italia, parla a Radio Sportiva del probabile ritorno di Buffon alla Juventus: "Non mi stupisce che Buffon torni alla Juve, resto più scettico sulla scelta di andare a Parigi. Per lui è un ritorno a casa voluto dalla società e da lui stesso: era quello che sognava e gli faccio un grande in bocca al lupo". Il tecnico e il portiere sono stati a contatto durante la sciagurata gestione di Ventura della Nazionale italiana, culminata - com'è tristemente noto - con la mancata qualificazione degli azzurri ai Campionati del Mondo tenutisi in Russia.