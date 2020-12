Questo momento difficile per i colori bianconeri sta facendo sorgere discussioni e preoccupazioni su quale sarà l'esito della lotta scudetto, che al momento vede un testa a testa là davanti tra le squadre di Milano mentre la Juventus proverà a risollevarsi dopo la combo sentenza Napoli-ko con la Fiorentina.. Interpellato a tal proposito da Radio Kiss Kiss ecco cos'ha risposto l'ex ct azzurro Giampiero Ventura: "Credo che l'Inter sia la favorita, ha la rosa attrezzata per vincere. La Juve ha dei problemi che non sono facilmente risolvibili, e non so se il Milan terrà il ritmo".