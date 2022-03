Intervistato da Le Iene, Giampiero Ventura è tornato a parlare dell'eliminazione dai Mondiali del 2018, che purtroppo si lega a doppio filo con quella maturata poco meno di una settimana fa sotto la guida di Mancini. "Mi porto questo dolore da quattro anni - ha ammesso Ventura - e la sconfitta contro la Macedonia lo ha fatto tornare intenso come allora. Nel 2018 per tutti è stata solo colpa mia, oggi invece la colpa viene attribuita al sistema. Da italiano sono contento che Mancini resti, ma ora cambiamo il sistema. La vittoria all’Europeo? Ha solo mascherato i problemi già presenti nel 2017. E la sconfitta con la Svezia non ha cambiato nulla".



LO SFOGO - Lo sfogo di Ventura prosegue poi su un piano personale: "Ho riflettuto molto, parlato poco, ascoltato. Ho subito una lapidazione, per tutti ero l’uomo nero che non si è dimesso dopo l’eliminazione perché voleva rubare lo stipendio. Io ho sempre ammesso la mia colpa, ma ci sono anche altre responsabilità e oggi lo dicono tutti per difendere l’allenatore. Si parla di più colpevoli, si dice che è un problema di sistema e io sono d’accordo: è lo stesso sistema di quattro anni fa, in ritardo e senza visione, che ha portato anche a una doppia eliminazione".