L'ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Gianpieroa Radio Crs ha detto la sua sulla corsa Scudetto. Queste le sue parole:"Sarà una corsa a due, tra Napoli e Milan. Se la giocheranno fino alla fine con determinazione e continuità. Le altre non sono competitive come loro. L'Inter ha diverse lacune e difetti, la Roma non mi sembra competitiva per il titolo. Secondo me ci divertiremo tantissimo se continuano così".