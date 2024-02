Intervenuto ai microfoni di Tv Play, l'ex ct della Nazionale, Giampiero Ventura, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla stagione dell'Inter.'L’Inter è la squadra più forte della Serie A e secondo me ha tutte le possibilità di arrivare in fondo in Champions. Sia la società che Inzaghi hanno fatto un ottimo lavoro, si vede che c’è unione di intenti. I meriti di Inzaghi? Quest’anno sono molti perché ha dovuto superare le critiche dell’anno scorso. Il gruppo è coeso, si vede. L’aspetto tecnico-tattico, inoltre, mette in luce il grande lavoro che sta facendo Inzaghi'.