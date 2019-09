Intervenuto in conferenza stampa, Gian Piero Ventura ha detto: "Sono assolutamente d’accordo sul lavoro che sta portando avanti Mancini e gli faccio un gigantesco in bocca al lupo perché io appartengo ancora alla vecchia generazione: tifo Italia al di là di tutto ciò che è successo. Ho sofferto un po’ per me ma soprattutto da tifoso e mi auguro che l’Italia si vada a riprendere ciò che è giusto che si riprenda. Non ho avuto la possibilità di guardare le due ultime gare anche perché erano due partite non particolarmente difficili. Si è voluto enfatizzare ma la qualificazione per l’Europeo è fuor di dubbio anche perché abbiamo avuto un buon sorteggio. Non ha senso parlare di queste due partite. Ha senso, invece, parlare di ciò che è stato seminato e, fin qui, è stato seminato molto perché oggi l’Italia ha un’infinità di possibilità. Deve solo recuperare i sostituti futuri di Bonucci e Chiellini perché poi gli altri calciatori sono tutti giovani, dai 20 ai 24 anni. Quindi c’è un grandissimo futuro, se l’Italia avesse anche la fortuna di avere un altro sorteggio buono che gli permetta di crescere senza l’obbligo di dover vincere io credo che poi ci troveremo una Nazionale fortissima nel giro di uno o due anni".