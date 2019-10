L'ex ct della Nazionale, ora allenatore della Salernitana, Giampiero Ventura, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della sfida al vertice, con un occhio di riguardo verso la sfida sempre aperta tra la Juventus ed il Napoli, che sembra aver perso terreno dietro ai bianconeri e all'Inter. Ecco le sue parole: ""I sei punti che separano il Napoli dalla Juventus non sono incolmabili, ma sono una dimostrazione che la squadra ha accettato i metodi di Sarri. Se già sono forti e poi mettono anche a disposizione, diventa difficile. Nazionale? I giovani che stanno venendo fuori sono incredibili, come Chiesa, poi sono arrivati Sensi e Barella e devono ancora arrivare i vari Zaniolo e company. Ci sono i presupposti per creare uno zoccolo duro giovanissimo che possa portare l'Italia dove merita"