Nicola Ventola commenta in diretta su Twitch, alla Bobo tv, l'arrivo della Superlega: "Io mi metto nella testa delle aziende, perché il calcio è anche business. E se c'è la possibilità di moltiplicare i loro introiti senza passare dalla Uefa, capisco chi pensa di dar vita a questa nuova competizione. A me non piacerebbe, ma capisco l'accelerata che hanno dato perché queste squadre hanno l'opportunità di fare i loro interessi".