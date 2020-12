Dopo essere stati ex compagni ai tempi dell'Inter, oggi Nicola Ventola studia con attenzione il Porto di Sergio Conceiçao, prossimo avversario della Juventus negli ottavi di Champions: "Leggo che gioca con il 3-5-2, ma non è vero. L'ha fatto soltanto contro il Manchester City - ha spiegato l'ex attaccante in una diretta Twitch - in 6 partite ha preso gol solo dalla squadra di Guardiola, totalizzando cinque clean sheet nelle altre fare. Si schiera con un 4-4-2 e tanta qualità. Marega è un bestione che segna e fa salire la squadra, Jesus Corona ha fatto 30 gol e 61 assist da quando è lì. In generale, è una squadra solida che sa attaccare. Non sarà una passeggiata per Pirlo".