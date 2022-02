L'ex attaccante tra le altre dell'Atalanta Nicola Ventola ha parlato alla BoboTv della sfida tra Juventus ed Atalanta. Queste le sue parole: "L'Atalanta ha difficoltà perchè giocatori importanti non stanno bene e la qualità si è abbassata. Prima però faceva gol, perdeva magari ma ora ha difficoltà: affrontare la Juventus che è in questo entusiasmo, anche se in Coppa l’Atalanta è stata sfortunata, non è facile. Mentalmente il ko con la Fiorentina è una batosta: arriverà alla Juve in una situazione non facilissima. Poi il pubblico tirerà fuori qualcosa in più, vincere a Bergamo non è facile, è un campo duro".