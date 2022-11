Attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni della Bobo Tv, l'ex attaccante dell'Inter Nicola Ventola ha parlato anche della nazionale serba, soffermandosi in particolar modo su un calciatore.'Un giocatore della Serbia sarà la sorpresa del Mondiale, ma non è né Vlahovic né Milinkovic Savic. E’ Mitrovic, per me farà 4-5 gol'.