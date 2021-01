In diretta su Twitch nella Bobo tv, l'ex attaccante Nicola Ventola analizza il ko della Juventus contro l'Inter, sua ex squadra: "La fotografia della partita è il primo gol dei nerazzurri, nel quale ci sono i due esterni, Barella, Vidal e gli attaccanti. E' stata coinvolta quasi tutta la squadra. Ronaldo? Secondo me è in difficoltà e nervoso, bisogna cambiare qualcosa. Barella invece mi sembra un grandissimo giocatore, non sbaglia mai una gara. Lo prenderei subito".