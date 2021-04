Nicola Ventola nella sua carriera di attaccante ha segnato più gol per l'Atalanta che per qualunque altra squadra in cui ha giocato. Ed era stato lui il bomber dell'ultima vittoria atalantina sulla Juventus in campionato, vent'anni fa. A scalzarlo ieri al Gewiss Stadium è stato Ruslan Malinovskyi, autore del decisivo 1-0 a 5 minuti dalla fine. Questo il commento di Ventola alla Gazzetta dello Sport: "Sono felice che qualcun altro abbia segnato un gol tanto decisivo, dopo l'eliminazione dalla Champions col Real dissi che l'Atalanta sarebbe arrivata seconda, gioca il miglior calcio. Ieri nel primo tempo forse meglio la Juve, ma poi è arrivata la vittoria della mentalità: senza paura, attaccando forse meno del solito ma sempre con tanti uomini".