Getty Images

Ventola loda Thuram: le parole

2 ore fa



Nicola Ventola come di consueto ha parlato a Viva el Futbol su Twitch. Queste le sue parole su Khephren Thuram della Juventus:



VENTOLA- "Nella stagione in corso, il giocatore che ho visto migliorare più di tutti è Thuram. Ho visto un miglioramento di personalità, qualità di gioco. Sono arrivati i gol e gli assist. Per quello che ho visto nel percorso, è davvero migliorato. Non è il giocatore che era all’inizio. È migliorato in una stagione difficile. Si è raffinato in modo veloce, ora sbaglia molto meno".