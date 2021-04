Nicola Ventola, ex calciatore dell'Atalanta, è intervenuto ai taccuini del Corriere di Bergamo per parlare della partita tra la Dea e la Juventus di domenica. Queste le sue parole, riportate da calciomercato.com: "Questa Atalanta legge in fretta ogni partita perché chi entra in campo sa sempre cosa fare. La Juve invece è ancora alla ricerca di idee. Cristiano Ronaldo segna gol a grappoli, ma è poco funzionale alla squadra. All’Atalanta succede il contrario: tutti sono utili a tutti, i singoli fan porte di un meccanismo al quale portano benefici. Quello dell’Atalanta è l’unico calcio europeo che si gioca in Italia. Domenica mi aspetto tanti gol".