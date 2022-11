Nicolaè intervenuto ai microfoni della BoboTv commentando la gara della Juventus contro l'Inter. Queste le sue parole:"La Juventus ha vinto “alla Allegri”. Nel primo tempo ha lasciato all’Inter il pallino del gioco, che però non ne ha approfittato. Milik e Miretti sono ingiudicabili, non sono mai stati serviti: non hanno toccato un pallone. Per cui, vittoria di solidità dei bianconeri, che però devono ancora migliorare molto in fase offensiva: quello che ha costruito, è stato costruito in contropiede con Kostic".