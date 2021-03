Nicola Ventola non ha dubbi su chi pescare nel centrocampo della Juve: "Se devo prendere un centrocampista tra i bianconeri prenderei senza dubbio Rodrigo Bentancur. Tutta la vita - ha detto l'ex attaccante durante la diretta Twitch sulla Bobo tv - Però non riesco a capire i motivi di quest'involuzione pazzesca che ha avuto da quando è arrivato Pirlo rispetto alla stagione scorsa. Se la Juve riparte senza Ronaldo, su undici giocatori, prendendo un attaccante come Haaland, ricomincerà a vincere. La squadra è troppo incentrata su Ronaldo".