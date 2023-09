Nicola, ex calciatore oggi opinionista, ha parlato a Radio Lega Serie A dell'inizio di campionato, dicendo la sua anche sui posti Champions: "Le neopromosse hanno allenatori con idee offensive, devo fare i complimenti al Frosinone in questo inizio di stagione, così come al Lecce. Poi giocatori importanti come Osimhen, Lautaro Martinez, Leao sono rimasti in Italia. Il calcio italiano sta diventando sempre più bello perché anche le piccole giocano bene e vogliono vincere. Le prime? Inter,, Milan e Atalanta".