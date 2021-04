La Juventus si gioca il tutto per tutto per la qualificazione alla prossima Champions League nelle ultime 5 giornate di campionato. L’ex attaccante dell’Inter Ventola ha commentato il pareggio maturato contro la Fiorentina alla Bobo Tv: “Il più brutto primo tempo della Juve. Non aggressiva, non pressava, restava bassa, soffriva la Fiorentina. Il centrocampo con Ramsey, Bentancur e Rabiot si è rivelato macchino. Mi pare che non abbiano mai tirato in porta. Danno la sensazione di non esserci mentalmente. L’unico santo giocatore è Cuadrado, la Juve crea superiorità numerica solo con lui”.