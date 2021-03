Nicola Ventola ha commentato così l'ultima brutta sconfitta della Juventus: "A me contro il Benevento è sembrata una squadra anarchica nella quale ognuno andava per fatti suoi - ha detto alla Bobo tv - Anche Ronaldo che ha tirato 5/6 volte in porta, è diventato prevedibile: sai che quando gli arriva il pallone lui non guarda nessuno e calcerà in porta. Di destro o di sinistro. E' prevedibile anche in quello. Ok la reazione della Juve che ha avuto qualche palla gol, ma solo grazie alle individualità; non mi è sembrata una squadra compatta e unita. Questa è la mia sensazione".