Nel corso della Bobo tv su Twitch Nicola Ventola fa all in sull'Inter: "Sono d'accordo con Conte, la squadra attuale sarebbe in grado di vincere la Champions. L'allenatore ha fatto delle provocazioni sui social pubblicando dei video con azioni interessanti, a ma in questo momento l'Inter ha 11 titolari di qualità che si muovono da squadra. Credo sia la squadra più solida e continua del campionato; e da quando è entrato Eriksen Conte se la può giocare con chiunque. Lukaku? Tra i primi tre attaccanti al mondo".