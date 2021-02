Nel corso di una diretta Twitch sulla Bobo tv, l'ex attaccante Nicola Ventola ha commentato lo 0-0 tra Juventus e Inter che ha regalato ai bianconeri la qualificazione alla finale di Coppa Italia: "Secondo me Pirlo ha impostato la partita sapendo che aveva il risultato dell'andata a favore. De Ligt e Demiral hanno giocato molto bene, non ho mai visto Lukaku così tanto in difficoltà. In fase difensiva la Juve ha fatto una gran partita: Pirlo sa che in Europa non può fare molto giocando in questo modo, magari proverà a cambiare qualcosa a livello concettuale".